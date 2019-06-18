Эксперт объяснил, почему московские власти не реагируют на критику

Москва, , 06:02 — REGNUM В Москве отсутствует канал обратной связи между обществом и властью, связи с чем строительные мегапроекты создают серьёзные проблемы для граждан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил муниципальный депутат столичного района Лефортово Павел Тарасов.

По словам Тарасова, власти Москвы заинтересованы в крупных инфраструктурных проектах по нескольким причинам. Помимо экономической составляющей, например, создания новых рабочих мест, есть и другой аспект. Так, столичные власти используют мегапроекты для самопиара, дескать, посмотрите, как много мы делаем на благо города.

Тот факт, что органы власти Москвы зачастую глухи к народной критике собственных проектов, связан если не с отсутствием, то как минимум с очень слабой обратной связью между обществом и властью, считает Тарасов. Причём виноваты в этом именно чиновники, а не граждане.

«По проблемным вещам чиновники боятся идти к начальству, указание на ошибки наверху воспринимается как саботаж», — считает муниципальный депутат.

Таким образом, чиновники нижнего звена опасаются говорить о проблемах среднему, а те, в свою очередь, не докладывают о проблемах высшему руководству. Однако не стоит думать, что высшее руководство абсолютно не виновно в сложившейся ситуации и является жертвой молчания своих подчинённых. Верхнее звено само не желает слушать мнение снизу, считает его незначительным в плане принятия решения, уверен Тарасов.

«Мнение общества воспринимается так: «Они немого пошумят и разойдутся». Это недальновидная политика, это нежелание выстроить канал обратной связи. Механизм обратной связи утрачен. Нужен же не только управленческий механизм, чтобы доводить позицию сверху вниз, но и в другом направлении, снизу вверх», — отметил муниципальный депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 и 19 июня в Москве пройдут митинги против строительства Юго-Восточной хорды Москвы. Противники строительства объекта убеждены, что власти города реализуя проект не учли ряд нюансов, которые создадут существенные проблемы для населения.

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