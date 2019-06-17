В Костроме прошел сырный фестиваль

Кострома, , 21:33 — REGNUM Более 40 российских производителей сыров стали участниками сырного фестиваля, который прошел в Костроме 15 июня. Местные сыроделы два дня показывали свою продукцию и проводили мастер-классы и дегустации.

Как сообщает ГТРК «Кострома», сырное многообразие сопровождалось концертами, интерактивными программами, викторинами и эстафетами. В центре Костромы возле памятника народному герою Ивану Сусанину прошли дегустации и мастер-классы от лучших рестораторов, а также игры в «сырные шашки». На набережной Волги мастера установили большой медный чан, из которого угощали всех желающих сырным супом.

Как сообщает администрация региона, Костромская область получила негласный статус «сырной столицы России» во второй половине XIX века, когда стал популярен по всей стране и за её пределами знаменитый «Костромской сыр». В этом году Кострома запатентовала товарный знак «Кострома — сырная».

По итогам встречи губернатор Сергей Ситников поручил разработать дополнительные меры поддержки сельхозпроизводителей. В частности, снизить для них порог выхода на региональный совет по привлечению инвестиций и улучшению инвестиционного климата. Сегодня льготы могут получать инвесторы с проектами на сумму не менее 50 млн рублей, для сельхозпроизводителей он будет снижен. Также будут продуманы новые формы грантовой поддержки тех фермеров, которые увеличивают объемы производства и создают новые рабочие места.

Производством сыров в Костромской области занимаются 12 предприятий и индивидуальных предпринимателей. В 2018 году они произвели свыше трех тысяч тонн продукции, что в полтора раза больше, чем в 2014-м. В товарной линейке 17 видов сычужных сыров, более 30 видов рассольных сыров, а также мягкие итальянские сыры — «Моцарелла», «Буррата», «Рикотта» и др. В прошлом году предприятия выпустили 11 новых видов сыров.

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