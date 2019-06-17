В Госдуме предложили централизованно закупать правильные ручки для ЕГЭ

Москва, , 20:38 — REGNUM Депутат Госдумы Леонид Огуль («Единая Россия») в связи с прецедентом с нулевой оценкой за ЕГЭ из-за чернил предложил Минпросвещения централизованные закупки ручек для экзамена, передает корреспондент ИА REGNUM 17 июня.

«Возможно, стоит подумать Министерству образования РФ о централизованной закупке «правильных» ручек, чтобы выпускники российских школ не думали об организационных процессах на экзаменах. Если на экзамене выдаются специальные бланки, так пусть к ним выдается и специальная ручка», — сказал Огуль.

Парламентарий также не согласен с тем, что проблемы с ручками трактуются как нарушение со стороны школьника.

«Я не согласен, что данное происшествие трактуется как нарушение со стороны выпускников. Поставьте себя на их место, товарищи взрослые, представьте крайнюю степень волнения, которую испытывают выпускники перед ЕГЭ», — указал депутат.

Трое выпускников из Астрахани получили по 0 баллов на едином государственном экзамене по профильной математике, потому что при заполнении бланков не использовали чёрные гелевые или капиллярные ручки. В порядке исключения работы проверят вручную, так как раньше подобных случаев в регионе не было.

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