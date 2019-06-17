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Минздрав Кении отчитался о результатах исследований по Эболе

Общество

В Кении пока нет ни одного подтвержденного случая Эболы

Минздрав Кении отчитался о результатах исследований по Эболе
Masai29
Больница. Кения

Найроби, 17 июня 2019, 20:30 — REGNUM  Министерство здравоохранения Кении получило отрицательный результат исследований после подозрения на лихорадку Эбола у одной из пациенток, 17 июня передаёт агентство Associated Press.

Ранее в округе Керичо в Кении на лечение поступила 36-летняя пациентка с подозрением на лихорадку. Пациентка была своевременно изолирована.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате вспышки лихорадки Эбола на востоке Конго с августа 2018 года погибли не менее 1400 человек. В Кении пока нет ни одного подтверждённого случая Эболы.

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Лихорадка Эбола
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