В СЖР обеспокоены судьбой ивановского журналиста Андрея Евгеньева

Москва, , 20:15 — REGNUM Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв выразил обеспокоенность судьбой ивановского журналиста Андрея Евгеньева и московского студента Никиты Михеенко, осужденных по 228-й статье УК

Владимир Соловьев направил открытое письмо в адрес председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

В письме, в частности, отмечается, что дела Андрея Евгеньева и Никиты Михеенко «как две капли воды» похожи на дело журналиста портала Meduza Ивана Голунова, с той только разницей, что с Ивана Голунова обвинения сняты за недоказанностью, а Евгеньев и Михеенко отбывают тюремный срок

«Решающую роль в приговоре Андрею Евгеньеву сыграл протокол изъятия минимальной дозы наркотиков, составленный, по аргументированному заявлению адвокатов, с грубейшими нарушениями. Есть веские основания полагать, что наркотики были подброшены Евгеньеву в ОВД «Щукино» города Москвы, поскольку экспертизы показали отсутствие следов наркотиков на одежде и коже Андрея. К тому же биллинг мобильного телефона Евгеньева показал, что между реальным и оформленным временем задержания Андрея прошло не менее трех часов. В это время Евгеньев подвергся жесткому допросу с избиением в ОВД «Щукино», что подтвердила проверка, проведенная УСБ. Первый судья по этому делу вернула его на доследование и тут же была заменена, судья Хорошевского суда Москвы Дмитрий Зиняков вынес обвинительный приговор, несмотря ни на какие доводы, документы и свидетельские показания защиты. Московский городской суд приговор утвердил.

Точно так же продвигалось и дело Никиты Михеенко, но у него, в отличие от Андрея Евгеньева, есть даже данные медицинского освидетельствования, которые показывают, что он был жестоко избит, об него тушили окурки сигарет. В том же ОВД «Щукино».

Союз журналистов России обращался с официальными письмами к министру внутренних дел В. А. Колокольцеву, которому я сам при личной встрече передал это обращение, к Генеральному прокурору России Ю. Я. Чайке, к Вам, уважаемый Александр Иванович, в Московский городской суд к О. А. Егоровой, а также к председателю Верховного суда В. М. Лебедеву.

Информацию о деле Андрея Евгеньева на нашем сайте увидели коллеги из программы «ВЕСТИ Дежурная часть», сняли сюжет, и именно после его показа к нам в СЖР обратилась мама Никиты Михеенко, она узнала того же самого оперативника, тот же сценарий и тот же ОВД, через который прошёл ее сын.

Союз журналистов России общался и с адвокатами осужденных, наша юридическая служба изучала все переданные документы.

После второго сюжета на эту тему на телеканале «Россия 24» я, как председатель СЖР, а также Член Общественного Совета при МВД Эдуард Петров и программа «Вести. Дежурная часть» обратились к начальнику ГУВД по городу Москве О. А. Баранову с жёстким требованием на основании журналистских материалов провести служебное расследование», — сказано в открытом письме, опубликованном на сайте СЖР.

«Управление собственной безопасности МВД России по Москве провело проверку и подтвердило факты избиения осужденных. После чего дело передали в Следственный комитет, который отказал в возбуждении уголовного дела, после чего СЖР обратился в Генеральную прокуратуру, которая отменила это постановление, и СКР наконец-то осенью прошлого года завел уголовное дело по факту избиения Андрея Евгеньева и Никиты Михеенко в ОВД «Щукино» без указания подозреваемых лиц.

Проводились следственные действия: в начале весны 2019 года Андрея Евгеньева привозили из колонии в Москву, он участвовал в очной ставке с капитаном Горнеевым и опознал его. Никиту Михеенко привозили из колонии в Тульской области, родители журналистов встречались со следователем, который сейчас ведет это дело. На данный момент расследование продолжается, но, по нашему мнению, в нем наметились явные пробуксовки. Тем не менее мы надеемся, что, в случае, если факт избиения Евгеньева и Михеенко в ОВД «Щукино» будет подтвержден в ходе следствия и по этому делу будет вынесено судебное решение, то появится возможность, в связи со вновь открывшимися обстоятельствами, пересмотреть приговоры Евгеньеву и Михеенко. Если эти люди невиновны, то наша обязанность — добиться их реабилитации», — отмечается в письме.

«Союз журналистов России обращается к Вам, уважаемый Александр Иванович, с настоятельной просьбой взять дела Андрея Евгеньева и Никиты Михеенко под свой личный контроль, довести расследование до конца в максимально короткие сроки и детально проинформировать общественность о его ходе и результатах», — подчеркивает Владимир Соловьев в своем обращении к председателю Следственного комитета России.