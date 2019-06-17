Калининградским семьям выплатили 100 млн рублей дополнительного маткапитала

Калининград, , 19:57 — REGNUM Свыше 94 млн рублей выделено из бюджета Калининградской области для выплат дополнительного материнского капитала. Ежемесячную выплату в размере 2 778 рублей получают 1 936 семей, ещё 733 семьи выбрали модель разовой выплаты в размере 50 тыс. рублей, сообщила сегодня, 17 июня, пресс-служба правительства Калининградской области.

«Такая материальная поддержка была принята региональным правительством, чтобы поддержать малообеспеченные семьи с грудными детьми в тот период, когда они наиболее нуждаются в финансовой помощи. А главное — она предоставляется дополнительно к иным федеральным и региональным мерам поддержки семей с детьми», — рассказала региональный министр социальной политики Анжелика Майстер.

Дополнительный материнский капитал выплачивается в рамках мер, направленных на улучшение демографической ситуации в Калининградской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце 2018 года население региона впервые превысило отметку в один миллион жителей, однако увеличение происходит не за счёт естественных причин, а из-за иммиграции.