В Волхове освятили храм Святого апостола Андрея Первозванного

Волхов, Ленинградская область, , 19:53 — REGNUM На открытие храма собралось более 500 человек: священнослужители, жители и гости Волховского района, сотрудники компании «ФосАгро», представители администрации Ленинградской области.

Внешний облик церкви выполнен в стилистике старорусского шатрового храма. Деревянный верхний храм из рубленных вручную бревен сибирской лиственницы поставлен на каменный цокольный этаж, в котором разместился нижний храм (он уже был освящен в честь Иоанна Предчети). Покрытие кровли выполнено на старорусский манер из лемеха и тёса.

Верхний храм способен одновременно вмещать более 200 прихожан, а совместно с нижним храмом это количество возрастает до 300.

Звонница включает 14 колоколов, отлитых на Ярославском заводе братьев Шуваловых — одном из лучших литейных заводов с богатой историей. Удивительные по красоте и наполнению иконостасы (их два) находятся в верхнем и нижнем храмах.

Чин освящения возглавил Преосвященнейший епископ Тихвинский и Лодейнопольский Мстислав в сослужении духовенства Тихвинской епархии.

«Сегодня торжествует православие, ибо мы видим перед собой жемчужину города Волхова — храм Святого апостола Андрея Первозванного. — обратился к собравшимся епископ Мстислав. — Мы благодарим святейшего Патриарха Московского и всея Руси за возможность наградить тех людей, кто с любовью относится к России, Отечеству, своей Родине, кто заботится о духовной жизни здесь, в Волхове, кто трудится на заводе».

Заместитель председателя Совета директоров ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев сообщил собравшимся, что это уже 11-й храм, построенный на предприятиях компании.

«Сегодня у нас особенный, большой день. У всех — огромное счастье, — сказал Андрей Гурьев. — Наконец-то мы в городе Волхове возвели храм — храм апостола Андрея Первозванного. Волховский храм волей Божией оказался самым большим из заводских, на самом небольшом по размерам предприятии. И это символично. С таким большим храмом должно расти и предприятие, увеличивать объемы, становиться более современным, экологичным. Уверен, что в Волхове мы добьёмся высоких результатов».

Андрей Гурьев пожелал всем присутствующим на торжественном событии, чтобы дорога на работу и домой проходила через храм — тогда будет в душе спокойствие, на работе — успех, а дома — большое житейское счастье. В дар храму он передал икону святого апостола Андрея Первозванного с частицей мощей и ковчег с мощами святого мученика Вонифатия.

Вице-губернатор по внутренней политике Ленинградской области Сергей Перминов зачитал собравшимся приветственный адрес от губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

«Появление храма Святого апостола Андрея Первозванного стало возможным благодаря возрожденным отечественным традициям благотворительности. Благодарю всех, кто внёс свою лепту в его строительство. Пусть же созданный общими усилиями храм украшает нашу землю, служит Богу и людям, духовно укрепляя нас на жизненном пути».

Завершил торжественный чин освящения храма праздничный колокольный звон, разливающийся по волховским улицам.

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