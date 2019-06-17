Мэр Москвы отправит в Бибирево дизайнеров и архитекторов

Москва, , 19:28 — REGNUM Концепция комплексного развития района Бибирево на северо-востоке Москвы будет разрабатываться вместе с жителями, проживающими на данной территории. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин во время общения с местными жителями, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мы в этом году должны выработать концепцию: блоками сделаем и скверы, и дворы, но район получается в целом неоднороден. Мы же планируем район в комплексе благоустроить. Имеется в виду и детские сады, и поликлиники, центральные улицы, качественно благоустроить дорожки. Сделать концепцию перспективного благоустройства на ближайшие пять лет», — сказал мэр.

По словам Собянина, это «непростая работа», которую надо сделать вместе с жителями, чтобы понять, что необходимо.

«Мы дадим архитекторов, дизайнеров, чтобы они предложили своё видение и вместе с вами отработали концепцию. И дальше будем двигаться в рамках этой концепции», — обратился мэр к жителям.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня Собянин осмотрел ход строительства «Парка Света» возле метро «Бибирево». Зону отдыха планируется украсить специальным освещением, которое станет главной особенностью объекта.

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