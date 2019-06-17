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PR-директор Алибасова подтвердил информацию о выписке продюсера из больницы

Общество

Алибасов передвигается самостоятельно и может говорить

Москва, 17 июня 2019, 18:46 — REGNUM  PR-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин подтвердил информацию о том, что продюсер был выписан из НИИ имени Склифосовского. Об этом Горжанкин сообщил журналистам сегодня, 17 июня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ряд СМИ распространил информацию о том, что Алибасов был выписан из госпиталя. Однако затем в НИИ имени Склифосовского заявили, что Алибасов остается у них в медицинском учреждении.

Но теперь Горжанкин заявил, что Алибасов и вправду был выписан из больницы и он лично видел его вместе с супругой продюсера Лидией Федосеевой-Шукшиной.

«Бари Алибасов точно выписан из Склифосовского. Я его видел лично. Информация о том, что он ещё там, — ложь. Он сейчас с Лидией Николаевной и котом Чучей», — рассказал Горжанкин.

Он также подчеркнул, что жизни продюсера ничего не угрожает, Алибасов передвигается без посторонней помощи и может говорить. Сейчас продюсер строит планы на будущее и скоро начнет заниматься гастролями группы «На-На».

Напомним, что Алибасов по ошибке вместо сока выпил жидкость для прочистки труб «Крот» после чего получил химические ожоги пищевода, верхних дыхательных путей и желудка.

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