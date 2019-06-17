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«Магнит» обещает скидку на пиво в обмен на мусор

Общество

Магазины сети начинают принимать алюминиевые банки и пластиковые бутылки

«Магнит» обещает скидку на пиво в обмен на мусор
Superedd
Пиво в алюминевых банках

Москва, 17 июня 2019, 18:30 — REGNUM  Сеть продовольственных магазинов «Магнит» начинает прием алюминиевых банок и пластиковых бутылок совместно с международной пивоваренной компанией AB InBev Efes. Об этом сегодня, 17 июня, сообщает пресс-служба «Магнита».

В сообщении сказано, что в обмен на сданную тару клиенты смогут получить скидку в 10% на пиво «Белый медведь». Кроме того, первым покупателям обещан подарок в виде брендированных экосумок.

Для приема тары в магазинах сети «Магнит» будут установлены специальные пандоматы, которые будут распечатывать купоны на скидку. Уточняется, что пилотный проект будет запущен в шести магазинах сети «Магнит».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проблема использованной пластиковой тары, а также одноразовой пластиковой посуды стоит как никогда остро во всем мире, так как данные бытовые отходы не разлагаются на протяжении многих лет, а объемы их производства просто гигантские. Ряд стран планирует вообще отказаться от одноразовой пластиковой посуды, а в перспективе и от пластиковой тары.

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Сбор, вывоз, хранение и переработка бытового мусора
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