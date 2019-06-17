«Доброволец России» продлевает срок подачи заявок

Москва, , 18:27 — REGNUM Все желающие могут представить свою инициативу, рассказать о волонтёрском подвиге, поделиться личными творческими успехами и побороться за грантовый фонд, который в этом году составляет 45 миллионов рублей.

На данный момент на конкурс уже поступило рекордное количество инициатив — 24 405, из которых 16 342 в категории «Социальный проект», 2499 — «Доброе дело», 1686 — «Творческая работа» и 3878 заявок в номинациях «Душа компании» и «Волонтерский центр» от организаций и их сотрудников. Самыми востребованными стали номинации «Рожденные помогать» — 4533 проектов, «Помощь детям» — 2966, «Вдохновленные искусством» — 2819. В связи с большим количеством обращений участников в Оргкомитет конкурса, срок приема заявок продлен до 30 июня.

Как сообщают организаторы конкурса, экспертная комиссия конкурса, в состав которой вошли 195 представителей 60 регионов России — участники и эксперты федеральных грантовых конкурсов, имеющие опыт в реализации проектов и добровольческих инициатив, уже приступила к обработке первой волны заявок. По окончанию заявочной кампании экспертная комиссия рассмотрит заявки второй волны, после чего Оргкомитет примет решение об утверждении инициатив, прошедших в следующий этап конкурса.

Полуфинал пройдет с 1 июля по 13 октября в рамках окружных форумов добровольцев и детского лагеря «Артек» и включит в себя очную защиту проектов перед экспертной комиссией, образовательную программу и набор специальных заданий. По итогам полуфинала будет составлен лонг-лист из 10 финалистов в каждой из номинаций. Далее проекты пройдут оценку жюри, а затем состоится народное голосование.

Подать заявку на участие в конкурсе «Доброволец России» могут все граждане в возрасте от 8 лет и старше. Обновлённый формат конкурса позволит россиянам реализовать ещё больше инициатив, например в таких категориях, как «Социальный проект», «Доброе дело» или «Творческая работа». Всего участникам предлагается 12 номинаций для заявок. Победители могут получить грант на реализацию своего проекта, возможность обучения по программам волонтёрских центров, а также рассказать о своих инициативах.

Уникальная номинация 2019 года «Равенство возможностей» позволяет поддержать развитие инклюзии в обществе, где представлены проекты людей, которые не только сами справляются с тяжелой жизненной ситуацией (инвалидность, ОВЗ, особенности развития, вынужденный переезд), но и помогают другим.

Подробнее можно узнать на сайте конкурса добровольцыроссии.рф