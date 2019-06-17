Физик-ядерщик заявил об угрозе радиационного заражения в Москве

Москва, , 18:12 — REGNUM Власти Москвы «легкомысленно» относятся к негативному для экологии эффекту при реализации масштабных проектов в сфере городской инфраструктуры. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил 17 июня эксперт программы по обращению с радиоактивными отходами Российского социально-экологического союза, физик-ядерщик Андрей Ожаровский.

Эколог напомнил, что Юго-Восточная хорда (ЮВХ) Москвы, против которой завтра будут митинговать жители столицы, может пройти через могильник радиоактивных отходов в районе Москворечье-Сабурово. Это вопиющее обстоятельство показывает, что проектировщики объекта недостаточно внимания уделили вопросам экологии, что не может не вызывать беспокойство жителей.

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«То, что нельзя проводить строительство рядом или по заброшенным могильникам радиоактивных отходов, это очевидно. У нас есть не просто мнение, есть доказательства, подкреплённые сотрудниками МЧС. Исследования подтверждают наличие участков радиоактивного заражения в непосредственной близости от предполагаемого строительства», — отметил Ожаровский.

Эксперт заявил, что в данном районе вести строительные работы недопустимо. По крайней мере до тех пор, пока опасные вещества не будут извлечены и вывезены.

«Столичные власти должны серьёзнее к этому подходить. Профильные структуры — МЧС и ФГУП «РАДОН» — провели проверку, а со стороны московских властей действий нет. А ведь при строительстве могут разворошить могильник. Почему московские власти себя так ведут, непонятно. Поэтому я считаю, что информирование общественности должно проводиться любыми законными способами. Поскольку есть вопиющая ситуация, когда может начаться строительство в радиационно-опасной местности, жители должны знать», — сказал Ожаровский.

Он надеется, что после митинга московские власти не так легкомысленно будут подходить «к угрозе радиационного заражения».

Как сообщало ИА REGNUM, 18 и 19 июня в Москве пройдут митинги против строительства Юго-Восточной хорды Москвы.

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