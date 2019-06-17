В Ивановской области обещают не лишать «мнимых бедных» господдержки

Иваново, , 18:10 — REGNUM Наличие земельного участка или какого-либо имущества не повлечет за собой лишение их владельцев государственной поддержки. Об этом ИА REGNUM сообщили в департаменте социальной защиты населения Ивановской области 17 июня, комментируя ранее появившуюся информацию о том, что «мнимых бедных» будут лишать пособий.

Как пояснили в департаменте, Ивановская область наравне с рядом других регионов участвует в пилотном проекте, цель которого — достижение национальных целей по повышению реальных доходов граждан и снижение уровня бедности в два раза к 2024 году.

В рамках проекта в регионе занимаются оценкой структуры и «демографии» бедности. Исследование проводилось в виде опроса граждан — в анкетировании приняли участие 16 тысяч семей, проживающих в Ивановской области. В частности, в рамках исследования специалисты пришли к выводу, что около 8% опрошенных можно отнести к категории «мнимых бедных».

«К данной категории отнесены граждане, которые, имея дополнительное имущество и возможности, не умеют или не хотят им воспользоваться для повышения своего благосостояния. Речь не идет о том, чтобы лишить этих граждан государственной поддержки и сэкономить бюджетные средства. Напротив, подчеркивается, что эти семьи имеют потенциальный дополнительный ресурс для повышения благосостояния семьи», — пояснили в департаменте.

Эти семьи, отметили в департаменте, смогут участвовать в программе социального контракта: «орган социальной защиты населения выплачивает пособие семье, однако граждане в свою очередь также будут предпринимать активные меры по выходу из трудной жизненной ситуации». В Ивановской области по результатам опроса граждан предложили ввести в рамках соцконтракта меру единовременной выплаты — например, на развитие личного подсобного хозяйства. Такая мера, считают чиновники, может быть востребованной.

«Говорить о том, что наличие земельного участка либо другого имущества повлечет за собой отказ в государственной социальной помощи, безосновательно. Добавим также, что нормативные правовые акты по вопросу учета имущественного положения семей при предоставлении государственной социальной помощи в Ивановской области не принимались, при этом в других регионах такая практика уже имеется», — прокомментировали в департаменте.

17 июня «Известия» со ссылкой на отчеты региональных властей сообщили о предложениях ряда регионов скорректировать критерии нуждаемости граждан в качестве одного из шагов к снижению уровня бедности. В числе регионов была названа и Ивановская область, где выделили группу «ленивых» бедных, которые «имеют дополнительное имущество, но не умеют или не хотят им воспользоваться для повышения своего благосостояния».

Об этом: В России «мнимых» бедных могут лишить пособий — СМИ