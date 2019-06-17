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Астраханские выпускники написали ЕГЭ «невидимой» ручкой и получили 0 баллов

Общество

Работу школьников проверят в порядке исключения

Астраханские выпускники написали ЕГЭ «невидимой» ручкой и получили 0 баллов
Иван Шилов © ИА REGNUM
ЕГЭ

Астрахань, 17 июня 2019, 18:04 — REGNUM  Трое выпускников из Астрахани получили по 0 баллов на Едином государственном экзамене по профильной математике, потому что при заполнении бланков не использовали чёрные гелевые или капиллярные ручки. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования и науки Астраханской области.

«Выпускники, которые писали ЕГЭ недопустимыми чернилам, нарушили регламент экзамена, поэтому их работы и были аннулированы. Это никак не связано с техническим сбоем оборудования или ошибкой организаторов. Всех ребят изначально информировали о том, какими ручками необходимо заполнять бланки», — сообщило ведомство.

Из-за неправильных ручек аппаратура не смогла просканировать экзаменационные бланки. Работы проверять не стали, а учеников, согласно правилам, ждали повторные испытания.

При этом на защиту выпускников встала общественность. В поддержку одного из них в интернете была опубликована петиция, которую подписали более 88 тысяч человек.

Областной департамент сообщил, что в порядке исключения работы проверят вручную, так как раньше подобных случаев в регионе не было. При этом чиновники настаивают, что работы других нарушивших регламент выпускников впредь будут аннулировать.

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Единый государственный экзамен
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