«Замуровали, демоны!»: на Ямале дорожники закатали двери дома в асфальт

Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 18:27 — REGNUM В ямальском городе Ноябрьске 16 июня в момент благоустройства двора дорожники заасфальтировали двери подъезда многоквартирного дома. Возмущённые горожане разрывают негодованием и сарказмом социальные сети, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Самый популярный комментарий «Замуровали, демоны!» кочует по ямальским пабликам. Инцидент произошёл у подъезда дома № 82а по проспекту Мира в городе Ноябрьске. На самом деле замурованными в асфальт оказались две двери в кладовые. Дверь в подъезд дома всё-таки была снята перед асфальтированием.

Представители управляющей компании «НЖСК+» сообщили изданию «Ноябрьск 24», что укладка асфальта — зона ответственности компании «Севердорстрой». Подрядчик в свою очередь винит УК.

«Наши рабочие всё сделали правильно: если бы мы не уложили покрытие таким образом, под дверью скапливалась бы вода и постоянно стояла лужа. УК должна была подготовить объект к началу работ. В этом случае дверь подлежит демонтажу, далее производится укладка асфальта, и только потом дверной короб монтируется заново. Однако в данном случае на уведомление специалистов о начале работ управляющая компания никак не отреагировала — якобы в выходные у них никто не работает», — прокомментировали ситуацию в «Севердорстрое».

Подрядчик, безусловно, освободит кладовки и поставит дверь подъезда на место в ближайшее время. Однако, чтобы это сделать, дорожникам придётся… выдолбить ранее уложенный асфальт.