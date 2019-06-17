Праздник вепсов в Ленобласти собрал представителей трех регионов СЗФО

с. Винницы, Ленинградская область, , 17:30 — REGNUM Новое поколение хранителей вепсских традиций

Было время, когда прежние обитатели Приоятья праздновали важнейшие события рода несколько дней. Они запрягали коней, чтобы везти общую радость от дома к дому, от деревни к деревне. Вот и нынешний праздник приоятских вепсов «Древо жизни» впервые за многие годы начался со схода представителей малого народа, исторической судьбой разделённого административными границами трёх регионов России.

Давнюю просьбу вепсских подвижников о проведении конференции услышали в комитете по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области, включили проведение конференции в госпрограмму поддержки коренных малочисленных народов и вот — межрегиональный разговор о сохранении традиционной культуры и языка потомков летописной веси состоялся. И так сложилось, что руководители регионального и муниципального уровня, учёные и активисты Карелии, Вологодской и Ленинградской областей за день до традиционного вепсского фестиваля собрались на столь серьёзную конференцию практически на географической вершине — на одном из холмов Вепсовской возвышенности.

В числе почётных гостей конференции были главный советник департамента по вопросам внутренней политики аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Владимир Угрюмов, заместитель начальника отдела по взаимодействию с диаспорами, землячествами и некоммерческими организациями Управления по укреплению общенационального единства и профилактике экстремизма на национальной и религиозной почве Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России Марина Рамазанова, министр национальной и региональной политики Республики Карелия Сергей Киселёв, а также руководители Бабаевского и Вытегорского районов Вологодской области Николай Пузенков и Александр Зимин. Ленинградскую область и её вепсский северо-восток представляла целая делегация.

Ленинградская область последние десять лет показывает положительную динамику в деле этнокультурного и социально-экономического развития коренных малочисленных народов, — отметил Владимир Угрюмов. — Вепсский народ — это единая этническая общность, но разделена сегодня административными границами трёх субъектов Федерации, у которых разные возможности поддержки коренных народов. Проведение первой совместной конференции очень важно для обмена опытом и практиками. Тем более, что она проводится в селе Винницы — столице ленинградских вепсов, и здесь построен современный фольклорный центр именно для малочисленных коренных народов».

В приветствии форуму от руководителя ФАДН Игоря Баринова подчёркивается, что 2019 год ООН объявлен Годом языков коренных народов, и именно в этом году начал работу созданный указом Президента России Владимира Путина Фонд сохранения и изучения родных языков народов Российской Федерации. И проведение конференции внесёт свой вклад в решение поставленных задач.

Как рассказала в своём выступлении председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области Лира Бурак, для поддержки этнокультурной самобытности коренных малочисленных народов региона, областным правительством делалось и делается многое. Кроме отдельных проектов поддержки культуры и традиций разрабатываются и выпускаются разные учебные пособия по изучению родного языка, финансируется книгоиздательская деятельность, оказывается помощь в создании фильмов, проведении мастер-классов и конкурсов, позволяющих усилить интерес детей и молодёжи к традиционной культуре.

Уделяется повышенное внимание и социально-экономическому аспекту, чтобы жители дальних деревень вепсского края ощущали заботу государства. Поэтому и ведётся работа на всех уровнях по возвращению вепсам права на социальную пенсию, обеспечению их дровами по доступной цене и работой жителей Приоятья трудоспособного возраста. Поддержана инициатива Озерской общины в проведении праздников в деревнях Озёра и Ладва.

Карелия в последние десятилетия была лидером в культурно-просветительской деятельности, направленной на сохранение традиций и языка коренных народов. Её научным сообществом собраны богатейшие этнографические коллекции, на основе которых готовятся качественные учебные пособия, которые могут пригодиться и в других регионах России.

В своём выступлении министр национальной и региональной политики республики Сергей Киселев рассказал о том, что делается для обеспечения прав и сохранения традиционной культуры на территории проживания вепсов Прионежья. Он привёл пример сотрудничества с камнедобывающими предприятиями, которые, благодаря настойчивости и грамотному подходу главы Рыборецкого сельского поселения, председателя карельского общества вепсской культуры Натальи Силаковой, теперь стараются учитывать интересы коренного населения, тесно связанного с природой многие века.

Представители Вологодской области с большим интересом слушали выступления соседей и готовы многое полезное перенять для решения своих задач. Ведь для того, чтобы один народ имел равные возможности в единой стране, хотя и в разных её регионах, нужно делиться положительным опытом.

Первым шагом к этому стало подписание на конференции соглашения о сотрудничестве между Министерством национальной и региональной политики Республики Карелия и комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области, а также карельским издательством «Периодика» и Домом дружбы Ленинградской области. Важно, чтобы к этому соглашению присоединилась в будущем и Вологодская область, в которой было предложено провести следующую конференцию. А для того, чтобы работа во всех регионах стала более системной и согласованной, необходимо создать межрегиональный совет вепсского народа, состоящий из наиболее подготовленных к такой работе активистов. Эту идею участники конференции поддержали.

Всем гостям понравился новый центр Вепсского центра фольклора в Винницах, который был построен и наполнен современной техникой в короткий срок благодаря взаимодействию органов власти федерального, регионального и местного уровня. Этот центр можно назвать гордостью всего вепсского народа. Все участники конференции разделили радость награждения Надежды Михайловны Ковальской, руководителя Вепсского центра фольклора, медалью «За верность Северу». А она и на четвёртом десятилетии служения культуре своих предков не почивает на лаврах, продолжая большую просветительскую деятельность на родной земле. Одно из важных направлений — подготовка увлекательного электронного путеводителя по Приоятью с рассказом о достопримечательностях, традициях и особенностях каждой деревни.

Зинаида Ивановна Строгальщикова, которую можно назвать одним из лидеров сохранения языка и культуры своего народа, на конференции подвела важный итог: теперь, спустя несколько десятилетий кропотливой и всесторонней работы подвижников, в которой можно насчитать сотни разных мероприятий и исследований, десятки познавательных книг, подготовлено новое поколение хранителей вепсских традиций. Ведь выступающие, среди которых люди разных поколений, свободно говорили на родном языке. А это значит, что предсказание учёных 19-го столетия о скором исчезновении малого народа с тысячелетней исторической судьбой, к счастью, не сбудется и в нынешнем столетии.

Три ручья одной реки

Пока участники конференции живо обсуждали судьбу вепсского народа и искали лучшие пути сохранения его многовековой культуры, вовсю шла подготовка к фестивалю вепсской культуры «Древо жизни», от которого каждый раз ожидаешь что-то новое. Его гости и участники едут в Винницы из разных мест, предвкушая душевную радость от встречи с близкими сердцу людьми, с которыми удаётся побеседовать не так часто, как хотелось бы.

Вот и праздник «Koume ojad ühten jogen» (Три ручья одной реки) порадовал яркими представлениями народных артистов из разных регионов, красивыми этническими образами и вепсскими словами, которые больше тысячи лет звучат на землях Ленинградской, Вологодской областей и Карелии. Порадовало, что на вепсском говорили не только со сцены, но и в торговых рядах, и некоторые гости праздника. В нынешнем году их оказалось меньше, чем раньше, и оттого сильней стала ностальгия по тем, кто уже никогда не приедет на «Древо жизни», не порадуется с земляками певучему языку предков, которым теперь стали гордиться…

Поэтому каждая встреча ценится всё сильней, и хочется всё запомнить до мельчайших деталей, сохранить «в коробе памяти» надолго, разделить любовь к родному краю таких подвижников вепсской культуры, как Светлана Ивановна Ершова. На вепсском языке на празднике говорил заслуженный пилот России Анатолий Петрович Богданов, по-вепсски разговаривал с людьми жизнерадостный поэт Виктор Павлович Трифоев, книги которого пользовались спросом. Глядя на них, и другие вепсы будут чаще общаться в быту на певучем, что береста со струнами, наречии предков, оберегая истоки реки жизни своего народа для потомков.

«Древо жизни» Приоятья в нынешнем году подарило гостям немало радостных встреч как с теми, кто стоял у истоков возрождения вепсской культуры ещё в прошлом веке, так и с юными хранителями родных традиций, которые впитывают от старших поколений важное, чтобы, когда придёт время, передать эти бережно сохранённые знания рода своим детям и внукам… И именно благодаря им «Древо жизни» вепсского народа будет жить на берегах Ояти ещё долго.

Уже после окончания праздника юный житель Винниц Гордей с выражением декламировал на родном языке перед своей вепсской роднёй стихотворение поэта Николая Абрамова. Радовались этому представители довоенного и послевоенного поколений, гордилась его мама Светлана и может гордиться таким учеником талантливый учитель Гуля Поливанова, которая, как и другие подвижники вепсского народа, стремится передать культурное наследие дедов и прадедов как можно большему числу детей.

Пётр Васильев

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Вепсы — финно-угорский народ, включённый в перечень коренных малочисленных народов России. В Ленинградской области, по данным переписи населения 2010 года, проживает 1 380 вепсов, в России — около 6 тысяч. Вепсы живут в Подпорожском, Лодейнопольском, Тихвинском и Бокситогорском районах Ленинградской области, а также в Карелии и на Вологодчине.

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