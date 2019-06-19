«Ура! Наши!», но возгласы оборвал взрыв бомбы: Радио REGNUM

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Это была воистину уникальная операция! Мешая русские и немецкие слова, где жестами, где кивком, немецкий врач с помощью добровольных помощниц оперировал русскую девочку. Он промыл раны, удалил осколки из ног, ягодиц и два — из головы. Наложил гипс и повязки. Только один осколок в голове врач не стал тревожить, сказав, что он глубоко сидит в ушной раковине и удалять слишком опасно. Дал указания, как в дальнейшем ухаживать за больным ребенком. Потрясенные поступком «врага», женщины даже не спросили — как его зовут.

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