В Луганске открыт памятник погибшим в Донбассе российским журналистам

Луганск, , 17:06 — REGNUM В Луганске открыт монумент в память о погибших в Донбассе журналистах, сообщает 17 июня РИА Новости.

Памятник установлен в парке возле Дома правительства в Луганске. Церемония открытия памятника была приурочена к пятилетию гибели в Донбассе корреспондента «Вестей» Игоря Корнелюка и видеоинженера Антона Волошина.

На церемонии открытия памятника присутствовали глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник, гендиректор Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании Олег Добродеев и вдова Антона Волошина. Памятник представляет собой двух взлетающих птиц, ниже которых изображены микрофон с логотипом «Россия», видеокамера и каска.

Создание памятника было инициировано компанией ВГТРК и властями ЛНР. Памятный знак задуман как символ «вечной памяти о жертвах украинской агрессии и борьбы за правду и справедливость».

Напомним, по итогам последних пяти лет Украина была официально признана самой опасной для журналистов страной.

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