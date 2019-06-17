Понедельник, 17 Июня 2019 года
17:11:36 МСК

В Литве фиксируют самую большую вспышку кори в Евросоюзе

Общество

Литва стала лидером ЕС по количеству заболеваний на душу населения

Вильнюс, 17 июня 2019, 17:04 — REGNUM  Литва признана самой опасной страной по риску заболевания корью. Об этом свидетельствуют данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 17 июня. Показатель заболеваемости в Литве — 206,5 случаев на один миллион человек. На втором месте Словакия — 149,9, на третьем Болгария с показателем в 74,3 случаев заболеваний на один миллион человек.

В Литве вспышка заболеваний корью фиксируется с конца 2018 года. В Литве считают, что заболевание проникло в страну с Украины, куда в последние годы часто отправляются литовцы, а украинцы в Литву — на работу. Ранее в этом году сообщалось, что корью заболел даже депутат литовского парламента, который с визитом посетил Киев, однако имя заболевшего тогда не сообщили.

Причиной волны заболеваний корью в Литве называют отказ родителей от вакцинации.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Корь: вспышки заболевания и профилактика
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить