В Литве фиксируют самую большую вспышку кори в Евросоюзе

Вильнюс, , 17:04 — REGNUM Литва признана самой опасной страной по риску заболевания корью. Об этом свидетельствуют данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 17 июня. Показатель заболеваемости в Литве — 206,5 случаев на один миллион человек. На втором месте Словакия — 149,9, на третьем Болгария с показателем в 74,3 случаев заболеваний на один миллион человек.

В Литве вспышка заболеваний корью фиксируется с конца 2018 года. В Литве считают, что заболевание проникло в страну с Украины, куда в последние годы часто отправляются литовцы, а украинцы в Литву — на работу. Ранее в этом году сообщалось, что корью заболел даже депутат литовского парламента, который с визитом посетил Киев, однако имя заболевшего тогда не сообщили.

Причиной волны заболеваний корью в Литве называют отказ родителей от вакцинации.