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Курганцев предупреждают о выбросах природного газа

Общество

Газовики проведут ремонтные работы

Курган, 17 июня 2019, 17:10 — REGNUM  Жителей Кургана предупреждают о выбросах газа. На газопроводе-отводе к столице Зауралья будут производиться ремонтные работы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии.

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» с 8:00 часов по местному времени 18 июня до 8:00 19 июня 2019 года на газопроводе-отводе к городу Кургану будут производить ремонтные работы. На газопроводе к городу Кургану в период с 20 июня по 5 июля будут производиться работы по внутритрубной дефектоскопии.

«При этом будет произведён выброс природного газа в атмосферу на узле редуцирования, расположенном вблизи посёлка Кызылбай, на крановом узле №27 вблизи селе Мехонское и на газораспределительной станции вблизи города Кургана», — говорится в экстренном сообщении.

Специалисты призывают курганцев к бдительности. Нахождение людей, домашних животных и техники ближе 150 метров от свечи выброса газа в атмосферу запрещено.

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