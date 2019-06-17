В Алма-Ате сотрудник колонии-поселения подозревается в коррупции

Алма-Ата, Казахстан, , 16:55 — REGNUM В Алма-Ате задержан сотрудник колонии-поселения за получение взятки в обмен на покровительство заключенного, сообщили в пресс-службе комитета уголовно-исправительной системы МВД республики.

В ведомстве уточнили, что сотрудник колонии-поселения был задержан во время проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками комитета национальной безопасности и службы собственной безопасности департамента уголовно-исправительной системы Алма-Аты.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне Кокчетвский городской суд приговорил бывшего начальника железнодорожной станции «Кокчетав» к штрафу в размере 18,7 млн тенге ($48,7 тыс.) и пожизненному лишению права занимать должности на государственной службе.

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