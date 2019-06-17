Стокгольм, , 16:59 — REGNUM Градостроительный симулятор Cities: Skylines станет настольной игрой в 2019 году. Релиз одноимённой кооперативной стратегии назначен на 25 октября, сообщил портал PCGamesN 16 июня.

В Skylines игрокам предстоит объединить свои усилия для создания процветающего города. При этом необходимо будет учитывать множество различных факторов: окружающую среду, уровень преступности и образования, трафик, а также финансы на строительство.

Для создания города мечты геймерам предстоит использовать специальные зоны, сделанные из картона, и собирать из них локации наподобие пазла или «Тетриса». Конечная цель каждого из игроков — сделать жителей своего города счастливыми.

Сообщается, что играть в настольную Cities: Skylines можно в компании до четырёх человек, а одна партия займёт от 40 до 70 минут.

Ранее шведская компания Paradox Interactive анонсировала выход настольных игр по своим крупнейшим видеоигровым проектам: Crusader Kings, Cities: Skylines и Europa Universalis. При этом для создания настольного аналога Crusader Kings была запущена кампания по сбору средств на краудфандинговом сервисе Kickstarter.

Напомним, Cities: Skylines — это компьютерная игра в жанре градостроительного симулятора, изданная компанией Paradox Interactive. В Skylines игроки занимаются строительством города и поддерживают уровень населения, здоровья, занятости и счастья своих жителей. В начале игры у геймера есть участок земли в четыре квадратных метра, стартовый капитал и несколько простых инструментов для планирования.

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