В Удмуртии состоится митинг против оптимизации в медицине

Глазов, Удмуртия, , 16:38 — REGNUM В Глазове 19 июня состоится митинг против оптимизации в сфере здравоохранения. Протестное мероприятие согласовано с администрацией города и состоится в 18:00 по местному времени у ДК «Россия».

Причем организаторы подавали заявку на проведение акции в другом месте — митинг планировалось провести перед ледовым дворцом спорта «Глазов — Арена», но в администрации утверждают, что именно в этом месте будет проводиться массовое мероприятие — конкурс для детей «Батырское ГТО».

Повестка митинга также включает следующие вопросы: за возврат уборщиц и кастелянш в персонал Глазовской межрайонной больницы, против ухудшения трудовых прав сотрудников глазовской станции скорой помощи и пресс-конференция по предстоящей «итальянской» забастовке, за приведение зарплат медперсонала младшего и среднего звена Глазовской МБ в соответствии с майскими указами президента РФ Владимира Путина, а также за открытие филиала взрослой поликлиники в самом крупном микрорайоне Глазова «Левобережье» на Калинина.

Организаторы митинга ожидают участия около 500 человек.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в рамках оптимизации планируется закрытие одного из отделений Глазовского межрайонного психоневрологического диспансера. Министр здравоохранения Удмуртии Игорь Титов уверял, что оптимизация принесет пользу прежде всего пациентам, а врачи продолжат работать и дальше без опасности увольнения.

Глазовский диспансер обслуживает взрослое население Ярского и Глазовского районов и города Глазова — всего 97 132 человека.

«Медицинская помощь, которая оказывалась в отделении по адресу ул. Пряженникова, 45а, будет оказываться в здании диспансера по адресу ул. Пионерская, 1, в том числе и в дневном стационаре. Высвободившиеся средства будут перенаправлены на улучшение питания пациентов, закупку лекарственных препаратов, соответствующих схемам лечения», — пояснял министр.

Однако пользователи соцсетей с недоверием воспринимают возможность улучшить качество медицинского обслуживания за счет сокращения коек и перевода в другие здания.

В то же время инициативные жители города собирают подписи, протестуя против закрытия одного из отделений психдиспансера.

«На сегодняшний день это единственное отделение на весь северный куст республики, в котором оказывается медицинская помощь для лечения пациентов с менее сложными, «пограничными» состояниями, неврозами. Отделение №3, или отделение неврозов, работает с людьми, которые самостоятельно не могут справиться со своими эмоциями или трудными жизненными ситуациями (потеря близкого человека, семейные трудности, нахождение в депрессии и др)»,— отмечают авторы обращения, предупреждая, что сейчас люди в таком состоянии окажутся без должного лечения.

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