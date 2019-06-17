Два детских отделения центральной больницы Ярославля поменяют прописку

Ярославль, , 16:37 — REGNUM Детские пульмонологическое и педиатрическое отделения центральной больницы Ярославля переедут. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте здравоохранения Ярославской области. Сейчас отделения временно размещены на территории больницы имени Семашко.

«Сейчас заканчиваются подготовительные работы по переводу детских круглосуточных отделений — пульмонологического и педиатрического — в здание на улице Терешковой. Во второй половине июня планируется открыть после ремонта рентгенологический кабинет по этому же адресу. Это позволит выполнять рентгенологические обследования детей, в том числе и флюорографические, в одном месте», — пояснил ИА REGNUM директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Руслан Саитгареев.

Перевод отделений является частью реорганизация центральной городской больницы Ярославля, которая проводится областным департаментом здравоохранения. В связи с этим вопрос доступности медицинской помощи обсудили на комитете по здравоохранению Ярославской областной Думы. Директор лечебного учреждения Сергей Луганский рассказал депутатам, что реорганизация позволила расширить перечень видов медицинских услуг, исключить дублирование диагностической и консультативной помощи, перераспределить потоки пациентов.

«Первичная специализированная медицинская помощь по профилям «колопроктология», «пульмонология», «паллиативная медицинская помощь» до реорганизации медучреждений была доступна только прикрепленному населению второй поликлиники. В настоящее время эта помощь оказывается на базе взрослой поликлиники №2 всему прикрепленному населению центральной городской больницы», — сказал Сергей Луганский.

Как пояснили в департаменте здравоохранения, для улучшения качества медицинской помощи пожилым гражданам на базе второй поликлиники Ярославля открыт кабинет гериатра, а в составе терапевтического отделения — 10 коек по профилю «гериатрия».

"На проспекте Октября для контингента бывшей больницы №5, помимо приема участковых врачей-терапевтов, организованы приемы узких специалистов: эндокринолога, офтальмолога, оториноларинголога, невролога, уролога, дерматолога, кардиолога, стоматолога, — добавил Сергей Луганский.

С июля откроется эндоскопический кабинет во взрослой поликлинике №2 центральной городской больницы Ярославля.

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