Решение по границе между Дагестаном и Чечнёй перенесено на 2020 год

Махачкала, , 16:36 — REGNUM Работы по разграничению земель между Дагестаном и Чечней приостановлены до 2020 года. Такое решение принято на уровне постоянного представителя президента в СКФО Александра Матовникова. Об этом на проходящей сегодня, 17 июня, сессии дагестанского парламента заявил его председатель Хизри Шихсаидов, пишет РИА «Дагестан».

Спикер отметил, что в течение 2019 года никаких действий с границами двух северокавказских республик предприниматься не будет. Необходимо, по его словам, изучить имеющуюся документацию и в следующем году продолжить работу с привлечением руководителей муниципалитетов и джамаатов. Шихсаидов также подчеркнул, что процесс должен быть открытым и прозрачным.

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Как сообщало ИА REGNUM, Дагестан и Чечня в начале 2019 года начали работу по определению административных границ. Делалось это в рамках исполнения поручения президента РФ и распоряжения правительства по внесению в Единый государственный реестр недвижимости координатных описаний границ соседних субъектов. Рабочие комиссии возглавили председатели парламентов Хизри Шихсаидов и Магомед Даудов.

Данный процесс вызывал беспокойство у жителей Дагестана, которые не хотели повторения земельного конфликта между Чечней и Ингушетией. Первые лица обеих республик всячески стремились успокоить людей, заявляя, что работы ведутся в мирной, братской атмосфере. Однако уже весной стороны стали высказывать в адрес друг друга претензии в связи с якобы присвоением ряда спорных участков. В середине апреля на официальных сайтах парламентов обеих республик появились сообщения о приостановке указанных работ.

Председатель координационного совета НКО Дагестана, член рабочей комиссии по урегулированию пограничного вопроса Шамиль Хадулаев тогда рассказал корреспонденту ИА REGNUM, что процесс было решено отложить из-за ряда спорных вопросов, возникших между сторонами в ходе кадастрирования земель. Общественник отметил, что сначала необходимо уточнить границы и только потом продолжить работу.

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