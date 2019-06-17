Понедельник, 17 Июня 2019 года
16:20:41 МСК

Насиловал, угрожая убить: в Зауралье осуждён педофил

Общество

Установлено 11 эпизодов насилия над 13-летней девочкой

Мокроусово, Курганская область, 17 июня 2019, 16:20 — REGNUM  В Курганской области житель Мокроусовского района приговорён к 20 годам лишения свободы за насильственные действия сексуального характера в отношении 13-летней дочери своей сожительницы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.

В суде установлено 11 эпизодов преступлений, совершённых 39-летним мужчиной по п."б» ч.4 ст.132 УК РФ («Угроза убийством, совершение насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»).

В ходе следствия в отношении насильника судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Приговором суда ему назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Убийства и жестокое обращение с детьми
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить