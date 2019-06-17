Насиловал, угрожая убить: в Зауралье осуждён педофил

Мокроусово, Курганская область, , 16:20 — REGNUM В Курганской области житель Мокроусовского района приговорён к 20 годам лишения свободы за насильственные действия сексуального характера в отношении 13-летней дочери своей сожительницы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.

В суде установлено 11 эпизодов преступлений, совершённых 39-летним мужчиной по п."б» ч.4 ст.132 УК РФ («Угроза убийством, совершение насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»).

В ходе следствия в отношении насильника судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Приговором суда ему назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.