Нормативы сбора мусора в Самарской области завышены и оспариваются в суде

Самара, , 15:55 — REGNUM Судебные иски должны ускорить министерство энергетики и ЖКХ Самарской области пересмотреть завышенные нормативы на вывоз мусора. Об этом ИА REGNUM заявил депутат Самарской губернской думы (СГД) Михаил Матвеев (КПРФ), который вместе с коллегами подал в суд, воодушевившись положительным опытом Кировской области.

«У нас идет два судебных процесса… в областном суде группа депутатов (и я в их числе) обжалует два приказа министерства ЖКХ: один — об утверждении нормативов, а другой — об утверждении тарифов. Мои коллеги, которые подали этот иск — Краснов и Турков (Алексей Краснов (КПРФ), СГД; Павел Турков (КПРФ), Тольяттинская городская дума — прим. ИА REGNUM), они воодушевлены примером других субъектов, в частности Кировской области, где областной суд отменил региональные приказы о тарифах и нормативах».

Михаил Матвеев сообщил, что в суде оспаривается не только завышение норматива и тарифа, но и взимание платы с квадратного метра жилой площади, а не с человека, что, по словам Матвеева «вызывает у людей ярость».

По мнению депутата, завышенные нормативы умножаются на завышенные же тарифы, в результате чего цены за вывоз мусора выросли многократно и население отказывается оплачивать такие счета.

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Напомним, о завышении норматива накопления мусора в Самарской области заявил заместитель председателя комитета Самарской губернской думы по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды Денис Волков («Единая Россия»).

«…есть вопросы к тому, что реальное количество отходов меньше, чем включено в территориальную схему, региональный оператор это подтвердил. Поэтому очевидно, что территориальную схему необходимо корректировать. По данным оператора видно, что и норматив накопления мусора завышен», — заявил Волков, подводя итоги заседания комиссии по вопросам охраны окружающей среды в губернской думе 11 июня.

По словам Волкова, министерство энергетики и ЖКХ Самарской области собирается отрегулировать норматив в течении года.

«Мы пытаемся найти варианты, чтобы этот пересмотр произошел быстрее, потому что величина норматива сказывается на тарифе населению», — добавил Денис Волков.

В Самарской области утвержден норматив накопления мусора для домовладения в городских округах 0,091 кубических метра в год с квадратного метра.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, областной суд города Кирова в марте 2019 года признал незаконным распоряжение регионального министерства ЖКХ и энергетики в части начисления платы за обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО) с квадратного метра, а не с числа проживающих.

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Напомним, с 1 января 2019 года в России проводится «мусорная» реформа, целью которой является, по словам главы правительства РФ, создание с нуля специализированной отрасли по мусору: «…коллеги правильно говорят: это даже не реформа. Реформировать можно то, что есть, а у нас никогда специализированной отрасли по мусору, по отходам не было. Просто были свалки, куда всё свозили, а индустрии, какая есть в мире, у нас просто не существовало. Поэтому мы не реформируем, а создаём заново».

В настоящее время, однако, реформа сталкивается со множеством проблем, в числе которых: отсутствие диалога по проблемным вопросам между властью и гражданами, технологическая неготовность региональных операторов и мошеннические схемы наживы на реформе.

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Сергей Бобров Самара, [17.06.19 15:39]

Напомним, в субъектах федерации выбраны региональные операторы, которые отвечают за весь комплекс вопросов связанных со сбором, транспортировкой, обработкой и утилизацией мусора. В Самарской области таким оператором на 9 лет выбран по конкурсу ООО «ЭкоСтройРесурс».