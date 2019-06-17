В Зауралье осуждён за растрату бывший топ-менеджер Южно-Уральской ж/д

Курган, , 16:06 — REGNUM Курганский городской суд 17 июня 2019 года приговорил заместителя начальника территориального управления Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД) к штрафу в 450 тысяч рублей. Он признан виновным в растрате вверенного имущества и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в суде.

Дело рассматривалось в особом порядке. Установлено, что в период с 2015 по 2017 годы, замначальника территориального управления ЮУЖД неправомерно, для личных поездок, пользовался служебными автомобилями Nissan Navara и Volvo XC 90, используя казённое топливо. Водители по просьбе руководителя затем вносили в путевые листы недостоверные сведения для списания израсходованного бензина марки АИ-95.

Также в 2017 году заместитель начальника ТУ ЮУЖД незаконно привлёк работников Курганского отдела материально-технического обеспечения, а также автотранспортную технику РЖД, для обустройства домовладения своей родственницы. Что повлекло необоснованную выплату указанным работникам денежных средств из фонда оплаты труда ОАО «Российские железные дороги».

Ущерб размером более 350 тысяч рублей обвиняемый возместил в ходе следствия добровольно. Полностью признал свою вину. Учитывая состояние здоровья подсудимого и членов его семьи, положительную характеристику, а также полное возмещение ущерба, суд приговорил бывшего топ-менеджера ЮУЖД к штрафу в размере 450 тыс. рублей.

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