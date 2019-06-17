Женщины из Афганистана пройдут обучение в вузах Казахстана и Узбекистана

Нур-Султан, , 15:33 — REGNUM В 2019—2020 учебном году в вузах Казахстана и Узбекистана планируется запустить пилотный проект по обучению женщин из Афганистана. Об этом сообщили в Европейской службе внешних связей.

Проект был запущен профильными ведомствами Казахстана и Узбекистана через ООН. В настоящее время стороны завершили разработку программы. Женщины из Афганистана приступят к обучению в сентябре 2019 года.

На первом этапе студенты будут изучать английский язык, а на втором этапе — статистику и управление в горнодобывающем секторе. Планируется, что в программе примут участие от 50 до 100 женщин.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2018 года Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш высоко оценил казахстанскую образовательную программу по сотрудничеству с Афганистаном. Он отметил, что Узбекистан идет по этому же пути.

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