Калужане смогут сами выбрать территории для благоустройства

Калуга, , 15:25 — REGNUM В Калужской области благоустройство в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году будет проходить в 57 муниципальных образованиях, численность населения в которых составляет около 855 тыс. человек. Общий объем средств, предусмотренный на реализацию проекта в 2019 году, составляет 305,8 млн рублей, сообщает 17 июня корреспондент ИА REGNUM по информации председателя Общественной палаты Калужской области Галины Донченковой.

В муниципальных образованиях области планируется благоустроить 215 дворовых территорий многоквартирных домов и 95 общественных пространств, в том числе 16 городских парков. Количество благоустроенных детских площадок составит порядка 37, из них 23 игровые и спортивные площадки, расположенные на дворовых территориях, 14 — на общественных.

«Важнейшей частью реализации проекта являются предварительные общественные обсуждения — люди должны проголосовать за конкретные объекты, высказать свои пожелания по их оформлению и использованию. С помощью Интернета и личных встреч определяется функционал объектов, чтобы они были востребованы гражданами. Для нас, как для общественной палаты, актуально, что этот проект способствует повышению общественной активности на местном уровне. Поэтому очень важно, чтобы инициативы граждан были услышаны, а все неравнодушные граждане смогли реализовать свой потенциал», — сказала Галина Донченкова.

В соответствии с паспортом проекта, доля граждан в возрасте от 14 лет, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, должна увеличиться к 2024 году до 30%.

Напомним, с 2017 года в Российской Федерации реализуется проект «Формирование комфортной городской среды». В рамках проекта проходит благоустройство дворов, площадей, скверов и парков. В 2019 году федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» стал частью национального проекта «Жилье и городская среда». В рамках национального проекта на благоустройство в 2019 — 2024 годах планируется выделить около 270 миллиардов рублей.