В Корабельной роще на Среднем Урале всё-таки построят часовню

Екатеринбург, , 15:30 — REGNUM В Первоуральске (Свердловская область) построят религиозный объект прямо в берёзовой Корабельной роще. Об этом заявил вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько журналистам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Разрешение на строительство у объекта есть, уже заложен первый камень и даже начали прокладывать коммуникации, уточнил чиновник. Под часовню выделили 14 соток в центре рощи. Но препятствием для строительства стали возможные протесты.

«Общественность возмутилась, нарастала похожая ситуация», — сказал Бидонько, имея в виду схожесть с недовольством жителей Екатеринбурга.

Областная администрация поставила ультиматум местным властям: пусть застройщики разработают проект реконструкции парка, что будет включено в областную программу. Стоимость реконструкции — 40−50 млн рублей. Только параллельно с обновлением парка начнётся строительство часовни.

«Она войдёт в общий архитектурный ансамбль», — уверен чиновник.

Сейчас же роща выглядит достаточно ущербно, полагает Бидонько.

«Это дремучие, заросшие заросли с покосившимися столбами и заросшими дорожками. Парк оставляет угрюмое впечатление», — поделился вице-губернатор.

Ранее мэрия Первоуральска заявляла, что работы по прокладке коммуникаций в Корабельной роще велись для «центра детского творчества». Основываясь на информации вице-губернатора, можно поставить слова мэрии под сомнение.

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