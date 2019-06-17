Древние майя и янычары на фестивале в Москве — фоторепортаж

Москва, , 16:22 — REGNUM В Москве завершился фестиваль исторической реконструкции «Времена и эпохи», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

С 7 по 16 июня на 40 площадках столицы можно было познакомиться с историей различных эпох и уголков мира.

Например, реконструкторы показали Османскую империю XVI—XVII веков — восточный базар со сладостями, турецким кофе, коврами и мастер-классами по росписи посуды. Воссоздан антураж Русско-турецкой войны 1877−1878 годов — госпиталь-лазарет, походные палатки, телеграф. На другой площадке — Всемирная выставка в Париже, которая прошла в 1925 году.

В рамках фестиваля состоялся рыцарский турнир святого Георгия. Его победителем стал участник из России Илья Савельев. Изюминкой представленных проектов можно назвать выступление группы реконструкторов Хipetotek из Мексики, воссоздающих древнюю культуру народа майя благодаря яркому и экзотичному гриму, костюмам и хореографии.

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