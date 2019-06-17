Древние майя и янычары на фестивале в Москве — фоторепортаж

Москва, 17 июня 2019, 16:22 — REGNUM В Москве завершился фестиваль исторической реконструкции «Времена и эпохи», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
С 7 по 16 июня на 40 площадках столицы можно было познакомиться с историей различных эпох и уголков мира.
Например, реконструкторы показали Османскую империю
В рамках фестиваля состоялся рыцарский турнир святого Георгия. Его победителем стал участник из России Илья Савельев. Изюминкой представленных проектов можно назвать выступление группы реконструкторов Хipetotek из Мексики, воссоздающих древнюю культуру народа майя благодаря яркому и экзотичному гриму, костюмам и хореографии.