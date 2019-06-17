Понедельник, 17 Июня 2019 года
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Древние майя и янычары на фестивале в Москве — фоторепортаж

Общество

Фестиваль проходил с 7 по 16 июня на 40 площадках

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Древние майя и янычары на фестивале в Москве — фоторепортаж
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Бой рыцарей

Москва, 17 июня 2019, 16:22 — REGNUM  В Москве завершился фестиваль исторической реконструкции «Времена и эпохи», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

30
Лагерь
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Лагерь
6
Ремесленный посад IX-XII
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Ремесленный посад IX-XII
20
Шелковый путь от Руси до Халифатов
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Шелковый путь от Руси до Халифатов

С 7 по 16 июня на 40 площадках столицы можно было познакомиться с историей различных эпох и уголков мира.

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Шлем рыцаря
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Шлем рыцаря
2
Ремесленный посад IX-XII
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Ремесленный посад IX-XII
5
Ремесленный посад IX-XII
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Ремесленный посад IX-XII
4
Ремесленный посад IX-XII
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Ремесленный посад IX-XII
12
Шелковый путь от Руси до Халифатов
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Шелковый путь от Руси до Халифатов
22
Травы
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Травы
21
Шелковый путь от Руси до Халифатов
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Шелковый путь от Руси до Халифатов
42
Племя майя
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Племя майя

Например, реконструкторы показали Османскую империю XVI—XVII веков — восточный базар со сладостями, турецким кофе, коврами и мастер-классами по росписи посуды. Воссоздан антураж Русско-турецкой войны 1877−1878 годов — госпиталь-лазарет, походные палатки, телеграф. На другой площадке — Всемирная выставка в Париже, которая прошла в 1925 году.

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Кофе сваренный на песке
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Кофе сваренный на песке
40
Литературный салон
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Литературный салон
48
Бой .рыцарей. Сшибка
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Бой .рыцарей. Сшибка
53
Копья
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Копья
60
Рыцарский бой
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Рыцарский бой
62
Победитель боев Илья Савельев
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Победитель боев Илья Савельев

В рамках фестиваля состоялся рыцарский турнир святого Георгия. Его победителем стал участник из России Илья Савельев. Изюминкой представленных проектов можно назвать выступление группы реконструкторов Хipetotek из Мексики, воссоздающих древнюю культуру народа майя благодаря яркому и экзотичному гриму, костюмам и хореографии.

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Зрители
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Зрители
64
Победитель Илья Савельев
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Победитель Илья Савельев
27
Пастух и его животные
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Пастух и его животные
28
Продажа рабыни
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Продажа рабыни
18
Гарем. Афиша
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Гарем. Афиша

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regnum author Наталья Стрельцова
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Историческая реконструкция
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