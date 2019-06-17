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Представители СК и прокуратуры проведут прием граждан в Чемодановке

Общество

Речь пойдёт о расследовании уголовного дела об убийстве

Пенза, 17 июня 2019, 15:02 — REGNUM  В Пензенской области глава регионального Следственного комитета и представители прокуратуры проведут личный приём жителей села Чемодановка, передает 17 июня Общественное телевидение России. Задать вопросы на встрече смогут все желающие.

Речь пойдёт о расследовании уголовного дела об убийстве, которое было совершено в минувший четверг, 13 июня. Тогда в селе произошла массовая драка, в которой участвовали порядка 200 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня между жителями села произошел конфликт, в ходе которого пострадали пять человек, один из которых на следующий день умер в больнице. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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Массовые драки
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