Представители СК и прокуратуры проведут прием граждан в Чемодановке

Пенза, , 15:02 — REGNUM В Пензенской области глава регионального Следственного комитета и представители прокуратуры проведут личный приём жителей села Чемодановка, передает 17 июня Общественное телевидение России. Задать вопросы на встрече смогут все желающие.

Речь пойдёт о расследовании уголовного дела об убийстве, которое было совершено в минувший четверг, 13 июня. Тогда в селе произошла массовая драка, в которой участвовали порядка 200 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня между жителями села произошел конфликт, в ходе которого пострадали пять человек, один из которых на следующий день умер в больнице. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Читайте также: Путину доложили о ситуации в пензенской Чемодановке, заявил Песков