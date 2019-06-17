Понедельник, 17 Июня 2019 года
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Утечка: в новом дополнении Mortal Kombat 11 появится Терминатор

Общество

Фанаты игры также ожидают появления Спауна, Ночного Волка и Синдел

Чикаго, США, 17 июня 2019, 14:58 — REGNUM  В новом дополнении Mortal Kombat 11 может появиться такой известный всем персонаж, как Терминатор. Об этом 16 июня сообщил портал Game Rant.

В сети оказалась реклама предстоящего DLC, ссылку на которую показывала поисковая система Google при запросе «Mortal Kombat Terminator game». Ожидается, что вскоре дополнение будет анонсировано официально.

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Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что в игре также появятся Спаун из комиксов, а также Ночной Волк и Синдел.

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