Утечка: в новом дополнении Mortal Kombat 11 появится Терминатор

Чикаго, США, , 14:58 — REGNUM В новом дополнении Mortal Kombat 11 может появиться такой известный всем персонаж, как Терминатор. Об этом 16 июня сообщил портал Game Rant.

В сети оказалась реклама предстоящего DLC, ссылку на которую показывала поисковая система Google при запросе «Mortal Kombat Terminator game». Ожидается, что вскоре дополнение будет анонсировано официально.

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Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что в игре также появятся Спаун из комиксов, а также Ночной Волк и Синдел.

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