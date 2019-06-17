«Люди будут вынуждены дышать газами»: об угрозе Юго-Восточной хорды Москвы

Москва, , 15:31 — REGNUM Жители столицы 18 и 19 июня проведут митинги против строительства Юго-Восточной хорды (ЮВХ) Москвы и градостроительной политики городской мэрии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил общественный деятель Дмитрий Сараев.

По его словам, мегапроекты московских властей не только требуют больших затрат из бюджета, но и создают ряд экологических проблем. Показательным примером, считает общественник, является ЮВХ, где «хорда проходит практически по дворам».

«Уничтожаются зелёные насаждения, что ухудшает экологию и условия жизни. Люди будут вынуждены круглосуточно дышать выхлопными газами машин, которые начнут ездить под их окнами. После планируемого сноса гаражей для строительства объекта машины начнут парковать во дворах. Ещё очень существенный момент — могильник радиоактивных отходов (в районе Москворечье-Сабурово, — прим. ИА REGNUM ), на территории которого планируется провести хорду», — сказал Сараев.

Общественник отметил, что митинги призваны привлечь внимание столичных властей к проблемам экологии, возникающим по причине их градостроительной политики.

«Мы надеемся, что московские власти либо вообще отменят строительство этой хорды, либо скорректируют её так, чтобы она не создавала для жителей экологических проблем», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, на предполагаемом участке строительства ЮВХ в районе Москворечье-Сабурово общественники и экологи в ходе проверки обнаружили зону, где уровень радиации превышал норму в десятки раз. Впоследствии наличие опасных изотопов подтвердила проверка МЧС.

По мнению экспертов, строительные работы на этом участке могут привести к тому, что радиоактивные вещества попадут Москву-реку, которая расположена всего в нескольких десятках метров от данной территории, и в воздух в виде пыли.

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