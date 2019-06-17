Коалиция женщин Индонезии: Браки по контракту вызывают беспокойство

Джакарта, , 15:09 — REGNUM В коалиции женщин Индонезии объявили, что практика браков по контракту, которая продолжается в течение длительного периода времени, вызывает обеспокоенность, сообщает Antaranews.

«Брачные контракты, в основном заключают с экономической точки зрения, как для мужчин, так и для женщин. Брачный контракт может стать частью практики торговли людьми, если в нем присутствуют положения, связанные с эксплуатацией», — отметила генеральный секретарь коалиции женщин Индонезии Диан Картикасари.

По ее словам, брак по контракту можно избежать путем улучшения экономики страны, расширения прав и возможностей женщин, в том числе «повышения осведомленности женщин о том, что мужчины не должны их использовать в качестве объектов».

Напомним, свадебные церемонии в Индонезии могут сильно отличаться на разных островах, что связано с разнообразием этнических групп, проживающих в стране.