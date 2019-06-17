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Жительница Кении женилась на самой себе

Общество

Она считает, что женщина может ждать свадьбы с мужчиной всю жизнь, но так и не дождаться, поэтому важно брать инициативу в свои руки

Найроби, 17 июня 2019, 15:06 — REGNUM  Джорджина Вамбуи, 33-летняя жительница Кении, шокировала членов своей семьи и друзей решением жениться на себе, передает телеканал TUKO.co.ke.

В интервью телевизионному репортеру Линн Нгуги Вамбуи рассказала свою историю. В 2014 году несчастный случай оставил ее прикованной к инвалидной коляске, и это изменило ее жизнь, близкие друзья начали отдаляться от нее.

Вамбуи также рассказала, что до аварии она была обручена с кем-то, но ничего не вышло.

Поворотным моментом стал ее день рождения 1 июня 2018 года, когда она купила кольцо для помолвки с собой и пригласила друзей принять в ней участие. Тогда же она поделилась своими планами провести свадьбу в 2019 году на следующий день рождения.

Вамбуи объяснила репортёру, что она решила сделать это из-за внутреннего чувства делать то, что она хочет, а не то, что диктует общество, а не из-за того, что она не верит в любовь или брак.

По ее словам, в субботу, 1 июня, она провела свадебную церемонию. В этот день Вамбуи была одета в элегантное свадебное платье. На украшениях свадебной выпечки было написано «Джи женится на Джи».

«Когда я смотрю на свои свадебные фотографии, я чувствую, что это реально… и да, я сделала это не в шутку, как некоторые люди могут понять это», — поделилась своими чувствами женщина.

Она добавила, что женщина может ждать свадьбы с мужчиной всю жизнь, но так и не дождаться. Вамбуи также заявила, что этот шаг не помешает ей иметь детей в будущем.

Она говорит: «После моей свадьбы следующая цель — это завести ребенка, вот к чему я сейчас стремлюсь».

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