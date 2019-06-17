Журналист Рудников и экс-замполпреда в СЗФО Дацышин оставлены на свободе

Санкт-Петербург, , 14:54 — REGNUM Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес обвинительный приговор по громкому уголовному делу в отношении экс-депутата Калининградской областной думы, учредителя газеты «Новые колёса», журналиста Игоря Рудникова и бывшего заместителя полпреда президента РФ в СЗФО Александра Дацышина, обвинявшихся, соответственно, в вымогательстве и посредничестве в вымогательстве.

По версии следствия, преступление было совершено в 2017 году в отношении начальника Калининградского управления СКР Виктора Леденёва. Верховный суд России передал уголовное дело из Калининграда в Петербург для беспристрастного судебного разбирательства.

Как сообщили 17 июня в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, суд переквалифицировал действия подсудимых, смягчив обвинение, убрав из него статью о вымогательстве.

В итоге суд признал Рудникова виновным в покушении на самоуправство, а также в неисполнении обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства иностранного государства либо вида на жительство. Журналисту назначено наказание в виде обязательных работ на 550 часов. Рудников ранее находился под стражей и был выпущен в зале суда, а также освобожден от наказания по отбытию.

Экс-чиновник Александр Дацышин признан виновным в пособничестве в покушении на самоуправство; ему назначено наказание в виде обязательных работ на 50 часов. Находившийся ранее под домашним арестом, он также освобожден от наказания по отбытию.

«Гражданский иск потерпевшего на сумму 3 000 000 рублей оставлен без удовлетворения. Арест на имущество фигурантов отменен», — добавили в судебной пресс-службе Петербурга.

По версии следствия, Рудников якобы вымогал у сотрудника СКР 50 тыс. долларов, угрожая распространением позорящих его сведений, а Дацышин якобы выступал посредником в доведении этих требований.

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