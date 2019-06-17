День открытых дверей на станциях СГК посетили более 50 тысяч человек

Новосибирск, , 14:43 — REGNUM Сибирская генерирующая компания (СГК) 15 июня провела день открытых дверей на трёх электростанциях в Новосибирске, Барнауле и Абакане. В мероприятиях в общей сложности приняли участие более 50 тысяч жителей.

В этот день гости праздника смогли посетить с экскурсией крупнейшие ТЭЦ в каждом городе — Новосибирскую ТЭЦ-5, Барнаульскую ТЭЦ-3 и Абаканскую ТЭЦ. За несколько часов по основным цехам каждой станции прошли по 1200—1300 человек. Экскурсии проводили сотрудники самих предприятий, они рассказали жителям, как происходит процесс производства электрической и тепловой энергии.

Событие сопровождалось масштабной развлекательной программой — семейным фестивалем «Потепление». Были организованы различные площадки для детей и взрослых, мастер-классы, конкурсы, концерты звёзд.

В Барнауле мероприятие проходит уже третий год подряд, и с каждым годом количество его участников растёт, в этом году на праздник пришли 11 тысяч человек. В Абакане день открытых дверей состоялся второй раз, а в Новосибирске был организован впервые. В столице Сибири событие вызвало большой интерес и привлекло 30 тысяч жителей не только самого Новосибирска, но и других городов Сибири, например, Томска, Кемерова.

Сибирская генерирующая компания всегда стремится к максимальной открытости и приглашает жителей на все свои объекты. День открытых дверей — это возможность рассказать о работе предприятий энергетики и одновременно устроить праздник для городов присутствия. Желающие побывать на станциях СГК могут сделать это не только раз в год в день открытых дверей, но и в другие дни. Запись ведётся на сайте компании: sibgenco.ru и sibgenco.online.