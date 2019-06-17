Новые правила легализации тюнинга авто в России отложили на год — СМИ

Москва, , 15:07 — REGNUM Введение жестких правил по автотюнингу, запланированное в РФ на 1 июля 2019 года, перенесено на год. Об этом 17 июня сообщает «Коммерсантъ».

Решение о переносе срока введения ГОСТ 33 670 ровно на год приняла коллегия Евразийской экономической комиссии. Новые правила тюнинга будут действовать с 1 июля 2020 года.

Гендиректор компании «Услуги авто» Юрий Пархоменко прокомментировал инициативу введения ГОСТ 33 670. По его словам, первоначально стандарт готовился для полной проверки машин, которые ввозятся в единичном экземпляре, но применять его для оценки переоборудования нельзя.

«Требования к безопасности должны быть разумные, а не абсолютные, когда поменял одну гайку и нужно испытывать весь автомобиль. В противном случае процедура будет слишком дорогой для граждан», — сказал он.

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