В центре Екатеринбурга пока не будут сносить киоски

Екатеринбург, , 14:44 — REGNUM В Екатеринбурге сменят резкий режим работы с киосками на более щадящий. Об этом заявил вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Вице-губернатор признал, что многие владельцы киосков были справедливо возмущены планами мэрии. Не так давно предприниматели обновили внешний вид своих объектов, после чего давались гарантии, что киоски смогут продержаться не менее трёх лет на своих местах.

По словам Бидонько, городская власть позволит владельцам павильонов остаться на своих местах вышеупомянутые три года, если такая договорённость ранее была заключена с предпринимателем.

«Это должно быть без всяких вопросов выполнено», — подчеркнул чиновник.

В целом же сокращению объектов нестационарной торговли дано добро — но областные власти просят сделать процесс «нерезким».

"Он должен быть растянут на три-четыре года минимум!» — упомянул вице-губернатор.

Власти организовали рабочую группу по проблеме. Её следующая встреча пройдёт через месяц.

Напомним, ранее планы мэрии Екатеринбурга по демонтажу киосков вызвали возмущение многих депутатов гордумы. Сейчас в городской схеме указаны 2 тысячи 337 таких объектов, планируется же оставить лишь 835. Демонтировать в основном планировалось объекты, находящиеся в центральной части города.

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