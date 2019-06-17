Дагестанские депутаты согласовали кандидатуру нового прокурора

Махачкала, , 14:28 — REGNUM Старший советник юстиции Алексей Ежов станет новым прокурором Республики Дагестан. Депутаты регионального парламента единогласно согласовали его кандидатуру, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Народного собрания.

Сегодня, 17 июня, кандидат на должность главы надзорного ведомства ответил на вопросы депутатов, заверив их, что в своей работе будет опираться на сотрудников прокуратуры и направит все усилия на защиту прав и интересов граждан республики.

Алексей Ежов работает в дагестанской прокураторе с апреля 2018 года, занимал кресло заместителя прокурора. На эту должность он был переведён из Республики Хакасия, где с мая 2017 года работал прокурором города Абакана.

Как сообщало ИА REGNUM , с февраля 2018 года по настоящее время прокурором Дагестана являлся Денис Попов. Он, как и Ежов, был переведён из Хакасии, где с ноября 2015 года занимал должность главы республиканского ведомства. В конце мая 2019 года генпрокурор Юрий Чайка рекомендовал Попова на пост прокурора Москвы, а уже 5 июня кандидатуру единогласно утвердили депутаты столичной городской Думы. После этого Юрий Чайка выдвинул на пост прокурора Дагестана кандидатуру Алексея Ежова.

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