Создатель оригинальной Cyberpunk против фанатов с «благими намерениями»

Вашингтон, , 14:45 — REGNUM Создатель оригинальной настольной игры Cyberpunk 2020 Майк Пондсмит прокомментировал недовольство интернет-сообщества «оскорблением чернокожих» в предстоящей игре от CD Projekt RED. В своём посте на Reddit 16 июня он написал, что никто из фанатов не имеет права указывать ему, насколько правильно его же творение.

Интернет-сообщество остро отреагировало на то, что в игре есть группировка чернокожих бандитов под названием «Животные», которых массово истребляет персонаж игрока. По мнению фанатов, Пондсмит, будучи чернокожим, должен быть оскорблён позицией разработчиков.

Сам же Пондсмит заявил, что «устал от людей с благими намерениями на интернет-форумах» и объяснил, в чём заключается суть названия «Животные» для бандитской группировки.

«Что же до «Животных» — вся суть в том, что они считают себя МОЩНЫМИ, ОПАСНЫМИ и ДИКИМИ ЗВЕРЬМИ», — пишет Майк Пондсмит.

Таким образом, по мнению автора оригинальной игры, в решениях разработчиков из CD Projekt RED нет ничего оскорбительного. Особенно учитывая тот факт, что Пондсмит сам принимал активное участие в создании игры. В конце мужчина добавил, что фанаты не имеют права указывать ему, насколько правильно его же творение.

Майкл «Майк» Элин Пондсмит — американский дизайнер ролевых, настольных и комьютерных игр. Наибольшую известность американцу принесла работа с компанией R. Talsorian Games и их совместные проекты: Mekton, Cyberpunk 2020, Castle Falkenstein и др. Также Пондсмит создавал игровые миры для вселенной Dungeons & Dragons и консультировал польскую компанию CD Projekt RED в создании их предстоящего AAA-проекта Cyberpunk 2077.

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