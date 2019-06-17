В Хабаровском крае откроют три представительства федеральных университетов

Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 14:16 — REGNUM Московский авиационный институт, Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина и Санкт-Петербургский университет информационных технологий откроют свои структурные подразделения в Хабаровском крае в ближайшие два года. Об этом 17 июня сообщает пресс-служба Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ).

Инициатива была поддержана участниками конгресса инженеров «Наука — Инженер — Промышленность», который прошёл в Комсомольске-на-Амуре. Мероприятие было посвящёно вопросам подготовки инженерно-технических кадров для отраслей экономики Дальневосточного федерального округа, а также вовлечению в этот процесс работодателей. О своих потребностях в выпускниках указанных вузов заявили крупнейшие компании дальневосточного региона.

«Продвинутые» работодатели пытаются влиять на подготовку кадров и принимать непосредственное участие в образовательном процессе, и «кот в мешке» их уже не устраивает. Агентство им в этом помогает», — отметила руководитель отдела социальных проектов АРЧК ДВ Ольга Варсанова.

В следующем году на базе Комсомольского-на-Амуре государственного университета стартует обучение студентов по направлению самолето‑ и вертолетостроения МАИ, а на базе ТОГУ уже в этом году появится образовательная программа РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина по направлению «Химическая технология, нефтегазовое дело». В свою очередь в 2021 году Университет ИТМО начнёт готовить специалистов по направлению «Информационная безопасность, программная инженерия».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Хабаровский край имеет самый высокий трудовой потенциал на Дальнем Востоке, однако массово теряет и высокопрофессиональные кадры, и рабочие места, и предприятия малого бизнеса.

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