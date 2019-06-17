ВВС Индонезии и США проводят совместные учения на Сулавеси — СМИ

Манадо, Индонезия, , 14:26 — REGNUM ВВС Индонезии и США проводят совместные учения «Cope West» в городе Манадо индонезийской провинции Северный Сулавеси, сообщает Antaranews.

Открытие совместных учений состоялось на военной базе в Манадо 17 июня под руководством командира 3-го авиационного крыла авиации ВВС Индонезии Сатрийо Утомо в сопровождении вице-командира ВВС США Пола Кирмиса.

Сатрийо Утомо заявил, что это мероприятие не просто тактическое лётное учение. Как ожидается, оно может улучшить двусторонние отношения между Индонезией и Соединенными Штатами.

Со своей стороны, Пол Кирмис отметил, что это учение предоставило еще одну возможность укрепить связи между народами обеих стран, одновременно оттачивая тактические навыки работы с воздуха.

Известно, что контингент ВВС США состоит из примерно 100 военнослужащих. В учениях приняли участие семь истребителей F-16.

Военные учения «Cope West» продлятся до 28 июня 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посольство США в Индонезии начало серию мероприятий, посвященных празднованию 70-летия установления дипломатических отношений между странами.

Читайте также: Индонезия и США отметят 70-летие дипотношений