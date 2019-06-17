Понедельник, 17 Июня 2019 года
14:27:27 МСК

Тревожный феномен: о регионах с наибольшей распространённостью рака

Общество

Российские регионы, ставшие лидерами по распространённости рака в 2018 году, вовсе не являются неблагополучными в этом плане, отмечает эксперт

Тревожный феномен: о регионах с наибольшей распространённостью рака
valelopardo
Врач

Барнаул, 17 июня 2019, 14:15 — REGNUM  Рост заболеваемости раком и его высокая распространённость в некоторых регионах России является тревожным феноменом, считает кандидат медицинских наук и депутат Алтайского краевого Законодательного собрания («Единая Россия») Павел Шумихин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM информацию о том, что Курская область и ряд других территорий возглавили список регионов РФ по распространенности рака, он пояснил:

«Увеличение распространенности онкопатологии на 40% является тревожным феноменом. Безусловно, увеличение распространенности рака связано с улучшением возможностей по диагностике и с ростом продолжительности жизни, однако свою лепту вносит и увеличение заболеваемости. Определение нозологий, по которым зафиксирован рост, даст возможность воздействовать путем соответствующих управленческих решений на факторы, способствующие появлению данных разновидностей опухолей.

Перечисленные регионы, хотя и лидируют по распространенности онкопатологии, по-видимому, вовсе не являются неблагополучными в этом плане, так как в лидирующую группу по смертности от онкозаболеваний они не входят».

Напомним, ранее СМИ со ссылкой на Минздрав РФ сообщили, что в 2018 году список регионов с высокой распространённостью рака возглавили Курская область и Мордовия. Далее в этом рейтинге следуют Краснодарский край и Псковская область. Также отмечается, что за последние десять лет показатель распространённости злокачественных новообразований в России вырос почти на 40%.

Читайте ранее в этом сюжете: В трех республиках Северного Кавказа меньше всего болеют раком

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Онкологические заболевания
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить