Тюменский протест против «мусорной» реформы проигран в суде

Тюмень, , 14:25 — REGNUM Тюменский областной суд 17 июня 2019 года отклонил коллективный иск жителей региона по поводу несоответствия законодательным требованиям областной территориальной схемы обращения с отходами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил один из истцов.

С просьбой прекратить судебное разбирательство закрыть производство по административному иску выступил в начале заседания ответчик — правительство Тюменской области. Так как 17 июня в 8:00 по местному времени вступили в силу новые поправки в территориальную схему по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Тюменской области. Данные поправки якобы устраняют недочёты прежней редакции территориальной схемы, против которой выступали истцы, считает ответчик. Прокуратура Тюменской области поддержала представителя ответчика и суд также встал на сторону правительства региона.

Истцы остались недовольны решением, так как в новой редакции территориальной схемы обращения с ТКО нет изменений в части прогноза образования отходов и расчетов с обоснованием, почему на одного тюменца приходится 276 кг отходов в год. Они настаивают, что данный расчёт мусорного норматива на одного человека выполнен некорректно, в сторону увеличения.

Большой норматив «производства» мусора одним человеком влечёт за собой завышенную плату за обращение с отходами, поясняют тюменцы: сегодня они вынуждены платить 139 рублей с жителя многоквартирного дома в месяц. По расчётам истцов плата должна составлять 51 рубль с человека в месяц.

Инициативная группа тюменцев, а это более 100 человек, будет оспаривать вердикт Тюменского областного суда после 21 июня, когда будет изготовлена мотивировочная часть решения.

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