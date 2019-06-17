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Прокуратура назвала чрезмерно мягким приговор уральцу, истязавшему ребёнка

Общество

Обвинение требовало пять лет реального лишения свободы, а не трёхлетнего условного срока

Екатеринбург, 17 июня 2019, 14:07 — REGNUM  В Свердловской области прокуратура будет обжаловать приговор жителю Нижнего Тагила, осуждённому за истязание ребёнка к трём годам условно с четырёхлетним испытательным сроком. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

В ведомстве запрашивали наказание в виде пяти лет реального лишения свободы. Тем не менее назначенное наказание оказалось гораздо мягче того, на котором настаивал прокурор. В связи с этим прокуратура внесёт апелляционное представление.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, приговор 14 июня вынес Пригородный районный суд. Гражданин обвинялся в истязании сына своей сотрудницы. При этом женщина вступилась за истязателя ребёнка, а сам он заявлял, что действовал по её просьбе в воспитательных целях.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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