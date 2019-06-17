Создатели Pokemon Go подали в суд на игровых мошенников

Вашингтон, , 14:05 — REGNUM Компания Niantic подала исковое заявление против сайта Global ++, руководство которого предлагало пользователям взломанные версии игр Pokemon Go и Harry Potter: Wizards Unite. Об этом 17 июня сообщил портал Engadget.

Niantic заявила, что деятельность, связанная со взломом мобильных приложений и последующим их распространением не только нарушает авторские права, но и «подрывает целостность игрового процесса», что негативно сказывается на бизнесе.

Компании удалось выяснить имена двух руководителей Global ++, по имеющейся у Niantic информации с порталом связаны ещё около 20 человек. Руководство сайта не стало публично отвечать на обвинения, однако с определённого момента портал стал недоступен, как и его Discord — серверы.

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Напомним, ранее Niantic сама вынуждена была защищать себя в суде. На компанию подали иск владельцы домов, на территории которых располагались точки интереса геймеров. Сторонам удалось прийти к соглашению в феврале 2019 года.

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