«Приз – трудоустройство»: Собянин рассказал о новом эксперименте Москвы

Москва, , 13:53 — REGNUM В Москве планируется реализовать экспериментальную программу повышения доходов малоимущих семей с детьми, сообщил 17 июня мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге.

По словам мэра, участниками могут стать семьи с детьми, где родители хотят работать, но испытывают трудности при трудоустройстве. При помощи программы можно найти работу, а также поменять имеющуюся с увеличением доходов.

«Участники программы не будут получать дополнительных денежных выплат. Главный «приз» — трудоустройство, благодаря которому семья сможет увеличить свой доход», — пишет Сергей Собянин.

Участие является добровольным, и главное условие, которое ставится перед соискателями, — мотивированность, готовность приложить усилия. При этом городские власти гарантируют сохранение ключевых социальных выплат: доплат к пенсии по потере кормильца, а также адресных детских пособий в течение трёх лет.

Суть программы, отмечает Собянин, заключается в том, что для решения проблем конкретной семьи будут совместно работать служба занятости, соцзащита, образование и здравоохранение. Специалисты помогут устранить барьеры, мешающие выходу на работу. Индивидуальными решениями могут стать обучение, тренинги, получение места для ребёнка в детском саду, облегчение бремени по уходу за маломобильным человеком. Ещё одним рецептом может стать лечение от алкогольной зависимости, «если человек осознает эту проблему».

Для участия в программе нужно обратиться в центр «Моя карьера».